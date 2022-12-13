Увидеть на стриминге фильм можно будет с 10 марта.

Американский стриминговый сервис Netflix показал трейлер полнометражного фильма "Лютер: Заходящее солнце" с Идрисом Эльбой в главной роли. Актер запомнился в 2022 году зрителям по своей работе Джинна в картине "Три тысячи лет желаний". Создатели напомнили о том, что в период с 2010 по 2019 года про героя Лютера выходил одноименный сериал, в которой главная роль также досталась Эльбе. По сюжету ленты персонаж оказывается в заключении в тот момент, когда по улицам Лондона начинает ходить безжалостный убийца. Опальному директиву приходится освободиться для того, чтобы поймать опасного преступника. В актерском составе также задействованф Синтия Эриво, Энди Серкис, Дермот Кроули, Джесс Ляуден, Лорин Аджуфо. В американском и британском проекте фильм можно будет увидеть с 24 февраля, на онлайн-ресурсах он появится с 10 марта.

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Фото и видео: YouTube / Netflix