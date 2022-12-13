Бен Аффлек и Мэтт Дэймон меняют правила игры в трейлере фильма Air

Фильм выйдет в свет 5 апреля 2023 года.

На YouTube-канале Amazon Studios появился трейлер нового фильма Бена Аффлека Air с Мэттом Дэймоном в главной роли. Создатели выпустят пятого апреля картину-байопик о руководителе компании "Найк" Сонни Ваккаро и появлении легендарной модели кроссовок. Известно, что Аффлеку достался персонаж сооснователя бренда Фила Найта. Это первый крупный проект студии Artists Equity, которую Аффлек и Дэймон основали в прошлом году. Проект будет показан в трех тысячах кинотеатрах по всему миру. Сюжет истории расскажет о закулисье индустрии спортивной одежды до того, как бренд Air Jordan стал частью мировой истории баскетбола. В этом компании "Найк" помог маркетолог Сонни Ваккаро, который занялся поиском самого выдающегося спортсмена в мире. Сотрудник фирмы решил убедить Джордана подписать контракт на его первую спортивную обувь. В фильме зрителям покажут и роль матери Майкла Джордана, Делорис Джордан, которая сыграла важную роль в заключении бизнес-сделки.

Вышел первый трейлер якутского триллера "Айта".

Фото и видео: YouTube / Amazon Studios