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Минкультуры не получало заявку на прокат фильма Нолана "Одиссея" в России
Сегодня, 15:21
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Минкультуры не получало заявку на прокат фильма Нолана "Одиссея" в России

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Фильм "Одиссея" дебютировал в международном прокате 17 июля.

В Министерство культуры России не поступало заявлений на выдачу прокатного удостоверения на фильм режиссера Кристофера Нолана "Одиссея". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В сообщении отметили, что запросы относительно выдачи прокатного удостоверения не регистрировались.

Первый трейлер фильма "Одиссея" показали в январе 2025 года. Мировая премьера состоялась 17 июля 2026 года. За первый уикенд картина собрала заработала 264,1 млн долларов, став самым кассовым проектом в карьере известного режиссёра.

Фильм является экранизацией одноименного произведения древнегреческого поэта Гомера. По сюжету царь Итаки после окончания Троянской войны отправляется со своей армией в многолетнее опасное путешествие.

Главную роль Одиссея сыграл Мэтт Дэймон. Его коллегами по съемочной площадке стали Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй и другие.

Фото: скриншот/ ВКонтакте

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Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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