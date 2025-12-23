Фильм "Одиссея" дебютировал в международном прокате 17 июля.

В Министерство культуры России не поступало заявлений на выдачу прокатного удостоверения на фильм режиссера Кристофера Нолана "Одиссея". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В сообщении отметили, что запросы относительно выдачи прокатного удостоверения не регистрировались.

Первый трейлер фильма "Одиссея" показали в январе 2025 года. Мировая премьера состоялась 17 июля 2026 года. За первый уикенд картина собрала заработала 264,1 млн долларов, став самым кассовым проектом в карьере известного режиссёра.

Фильм является экранизацией одноименного произведения древнегреческого поэта Гомера. По сюжету царь Итаки после окончания Троянской войны отправляется со своей армией в многолетнее опасное путешествие.

Главную роль Одиссея сыграл Мэтт Дэймон. Его коллегами по съемочной площадке стали Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй и другие.

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