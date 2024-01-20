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Трек Монеточки* появился в новом фильме о "Человеке-пауке"
Сегодня, 14:50
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Трек Монеточки* появился в новом фильме о "Человеке-пауке"

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Трек исполнительницы-иноагента играет в течение короткого времени — около трех секунд.

Песня Монеточки* вошла в саундтрек нового фильма "Человек-паук: Новый день", премьера которого состоится 31 июля. Главную роль исполнил Том Холланд. Об этом в Telegram-канале сообщила кинокритик Тамара Ходова.

Она отметила, что в киноленте можно будет услышать композицию "Монополия".

Надеюсь, ей за эти три секунды славы оплатили щедро

Тамара Ходова, кинокритик.

Мировая премьера картины "Человек-паук: Новый день" запланирована на 31 июля. Главную роль в фильме вновь исполнил Том Холланд. Также здесь задействованы его возлюбленная Зендея, Марк Руффало и Джон Бернтал.

В марте киностудия Sony Pictures представила трейлер фильма "Человек-паук: Новый день". Режиссером картины стал Дестин Креттон.  События четвертого фильма развернутся спустя четыре года после сюжета "Нет пути домой".

* признана иноагентом по решению Минюста России

Фото: YouTube / Sony Pictures Entertainment

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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