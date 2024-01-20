Трек Монеточки* появился в новом фильме о "Человеке-пауке"

Трек исполнительницы-иноагента играет в течение короткого времени — около трех секунд.

Песня Монеточки* вошла в саундтрек нового фильма "Человек-паук: Новый день", премьера которого состоится 31 июля. Главную роль исполнил Том Холланд. Об этом в Telegram-канале сообщила кинокритик Тамара Ходова.

Она отметила, что в киноленте можно будет услышать композицию "Монополия".

Надеюсь, ей за эти три секунды славы оплатили щедро Тамара Ходова, кинокритик.

Мировая премьера картины "Человек-паук: Новый день" запланирована на 31 июля. Главную роль в фильме вновь исполнил Том Холланд. Также здесь задействованы его возлюбленная Зендея, Марк Руффало и Джон Бернтал.

В марте киностудия Sony Pictures представила трейлер фильма "Человек-паук: Новый день". Режиссером картины стал Дестин Креттон. События четвертого фильма развернутся спустя четыре года после сюжета "Нет пути домой".

* признана иноагентом по решению Минюста России

Фото: YouTube / Sony Pictures Entertainment