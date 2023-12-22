Marvel выпустили трейлер "Впечатляющих Людей-пауков"

История расскажет о взаимодействии Питера Паркера и Майлза Моралеса против преступности.

Кинокомпания Marvel выпустила свежий трейлер комикса "Впечатляющие Люди-пауки" (Spectacular Spider-Men). Серия приключений рассказывает о работе Питера Паркера и Майлза Моралеса, которые сражаются с криминальными элементами в Нью-Йорке. В марте текущего года дуэт легендарных супергероев вместе сразится против Шакала. Автором проекта выступает Грег Вайсман, а художником стал Умберто Рамосом. Большим бонусом данной иллюстрированной книги станет другая точка зрения, которую оба героя привносят в своего персонажа.

Вышел финальный трейлер фильма "Брат 3".

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment