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Marvel выпустили трейлер "Впечатляющих Людей-пауков"

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История расскажет о взаимодействии Питера Паркера и Майлза Моралеса против преступности.

Кинокомпания Marvel выпустила свежий трейлер комикса "Впечатляющие Люди-пауки" (Spectacular Spider-Men). Серия приключений рассказывает о работе Питера Паркера и Майлза Моралеса, которые сражаются с криминальными элементами в Нью-Йорке. В марте текущего года дуэт легендарных супергероев вместе сразится против Шакала. Автором проекта выступает Грег Вайсман, а художником стал Умберто Рамосом. Большим бонусом данной иллюстрированной книги станет другая точка зрения, которую оба героя привносят в своего персонажа. 

Вышел финальный трейлер фильма "Брат 3".

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment

 

 

Теги: marvel, комикс, марвел, трейлер, трефлер, человек-паук
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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