Вышел финальный трейлер фильма "Брат 3"

Фильм выйдет в свет 1 февраля.

Компания HHG Film Company опубликовала в социальных сетях финальный трейлер скандального фильма "Брат 3". В свежем ролике зрителям авторы проекта продемонстрировали главных героев и много сцеен, которые ранее не были известны. Напомним, что картина не связана с известной дилогией от российского режиссера Балабанова. Речь пойдет о криминальных разборках, которые происходили в Тамбове в период начала 2000-ых годов. В актерском составе указаны Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Владимир Торсуев, Юрий Торсуев, Оливье Сиу, Костас Мэндилор, Эрик Робертс, Антон Зацепин, Юлия Переверзева На месте режиссера ленты оказался Валерий Переверзев.

Официальная премьера "Брата 3" в кинотеатрах страны запланирована на 1 февраля.

Вышел дублированный трейлер "Гениев" от режиссёра "Вселенной Стивена Хокинга".

Фото и видео: YouTube / HHG Film Company. Права на видео принадлежат MTM CINEMA