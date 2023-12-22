Вышел дублированный трейлер "Гениев" от режиссёра "Вселенной Стивена Хокинга"

Премьера фильма в России запланирована на 2 мая.

Кинопрокатная компания "Экспонента" опубликовала в социальных сетях дублированный трейлер биографического фильма "Гении" (Dance First). Режиссером ленты является обладатель "Оскара" Джеймс Марш, создавший "Вселенную Стивена Хокинга". В отечественном прокате лента появится со 2 мая. В актерском составе указаны Гэбриел Бирн, Эйдан Гиллен, Сандрин Боннэр и Максин Пик. Сюжет истории расскажет о писателе Сэмюэле Беккете. Парижский бонвиван, а также боец сопротивления Второй мировой войны, драматург, лауреат Нобелевской премии, затворник и развратный супруг — всё это можно сказать об иностранном авторе. В картине создатели решили показать все грани его натуры и разноплановой жизни. Особое внимание в картине уделяется взаимоотношениям деятеля культуры с писателем Джеймсом Джойсом, женой Сюзанн (Сандрин Боннэр) и возлюбленной Барбарой Брэй.

Напомним, что сировая премьера "Гениев" состоялась на кинофестивале в городе Сан-Себастьяне 30 сентября 2023 года.

Netflix представил трейлер фильма "Космонавт".

Фото и видео: Вконтакте / Ангелина Гура