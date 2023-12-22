Netflix представил трейлер фильма "Космонавт"

Мировая премьера состоится 1 марта.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер научно-фантастической драмы "Космонавт". Сюжет основан на книге "Космонавт из Богемии" Ярослава Калфаржа.

Сюжет расскажет историю космонавта, который отправляется на край галактики с загадочной миссией. Его отправили собирать таинственную пыль. Эта миссия ставит под угрозу его брак с женой, с которой он отчаянно пытается наладить отношения. Герой обращается за помощью к древнему существу, которое обнаруживает в недрах своего корабля.

Главную роль сыграл Адам Сэндлер. Мировая премьера состоится 1 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер байопика об Эми Уайнхаус.

Видео: YouTube / Netflix