Netflix представил трейлер фильма "Космонавт"

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер научно-фантастической драмы "Космонавт". Сюжет основан на книге "Космонавт из Богемии" Ярослава Калфаржа.
Сюжет расскажет историю космонавта, который отправляется на край галактики с загадочной миссией. Его отправили собирать таинственную пыль. Эта миссия ставит под угрозу его брак с женой, с которой он отчаянно пытается наладить отношения. Герой обращается за помощью к древнему существу, которое обнаруживает в недрах своего корабля.
Главную роль сыграл Адам Сэндлер. Мировая премьера состоится 1 марта.
Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер байопика об Эми Уайнхаус.
Видео: YouTube / Netflix
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