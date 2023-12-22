Вышел первый трейлер байопика об Эми Уайнхаус

Мировая премьера состоится 10 мая.

Кинокомпания Studiocanal UK представила первый тизер байопика про известную певицу Эми Уайнхаус. Картина выйдет под названием Back to Black. Режиссером проекта выступил Сэм Тейлор-Джонсон.

Сюжет фильма затронет этапы жизни и карьеры певицы, которая пришла к мировой славе и трагически погибла в 2011 году. Также будут показаны сокровенные проблемы из публичной жизни Уайнхаус.

Главную роль сыграла Мариса Абела. Также в фильме снялись Эдд Марсан, Джек О"Коннел, Лесли Мэнсвилл и другие. Мировая премьера состоится 10 мая.

Ранее мы сообщали, что появился японский трейлер фильма "Дюна: Часть вторая".

Видео: YouTube / StudiocanalUK