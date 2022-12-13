Вышел первый трейлер якутского триллера "Айта"

Фильм можно будет увидеть в кинотеатрах страны с 30 марта.

Вышел первый трейлер якутского детективного триллера "Айта", который выиграл две награды на отечественном кинофестивале авторского кино "Зимний" в 200 году в номинациях за лучшую режиссуру и лушую мужскую роль. Режиссером проекта выступил Степан Барнашев, известный по картинам "Черный снег", "Наша зима". По сюжету фильма общественность требует от правосудия расплаты за убийство молодой девушки. В преступлении обвиняется сотрудник полиции Афанасий, однако следователь хочет докопаться до правды и не планирует ориентироваться за разъяренную толпу. В широкий проекат картина выходит с 30 марта.

Netflix показал трейлер документального сериала "Африканские королевы".

Фото и видео: YouTube / Киноафиша