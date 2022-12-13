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Netflix показал трейлер документального сериала "Африканские королевы"

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Премьера шоу намечена на 15 февраля.

Американский стриминговый онлайн-сервис Netflix показал трейлер документального сериала "Африканские королевы". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале.

Несмотря на то что предстоит проделать еще много работы, сейчас мы находимся в том месте, где у нас есть способности и возможности рассказывать истории, которые были забыты

Джада Пинкетт Смит, исполнительный продюсер 

Дата премьеры документального сериала "Африканские королевы" намечена на 15 февраля. Главную роль в проекте получила актриса Аделе Они, известная по "Ведьмаку". Создатели расскажут историю правительницы Ндонго и Матамбы (сейчас - государство Ангола) Жинге, которая решила противостоять европейским колонизаторам в XVII веке. Исполнительным продюсером сериала "Африканские королевы" выступила Джада Пинкетт Смит. Она рассказала, что в Анголе Жинге считают одной из величайших воительниц страны, матерью нации, которая ради своего народа пошла на жертвы.

Вышел трейлер сериала "Связь" с Венсаном Касселем и Евой Грин.

Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, ангола, африка, африканские королевы, документалка, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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