Премьера шоу намечена на 15 февраля.

Американский стриминговый онлайн-сервис Netflix показал трейлер документального сериала "Африканские королевы". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале.

Несмотря на то что предстоит проделать еще много работы, сейчас мы находимся в том месте, где у нас есть способности и возможности рассказывать истории, которые были забыты Джада Пинкетт Смит, исполнительный продюсер

Дата премьеры документального сериала "Африканские королевы" намечена на 15 февраля. Главную роль в проекте получила актриса Аделе Они, известная по "Ведьмаку". Создатели расскажут историю правительницы Ндонго и Матамбы (сейчас - государство Ангола) Жинге, которая решила противостоять европейским колонизаторам в XVII веке. Исполнительным продюсером сериала "Африканские королевы" выступила Джада Пинкетт Смит. Она рассказала, что в Анголе Жинге считают одной из величайших воительниц страны, матерью нации, которая ради своего народа пошла на жертвы.

Вышел трейлер сериала "Связь" с Венсаном Касселем и Евой Грин.

Фото и видео: YouTube / Netflix