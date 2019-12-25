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Онищенко допустил завоз Эболы в Россию из-за ситуации в ДР Конго
Сегодня, 7:57
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Онищенко допустил завоз Эболы в Россию из-за ситуации в ДР Конго

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По словам отечественного эпидемиолога, Эбола передается при тесном контакте с выделениями людей, которые инфицированы вирусом.

Завоз вируса лихорадки Эболы на российскую территорию в связи с выходом из-под контроля ситуации в провинции Демократической Республики Конго возможен, однако такого распространения не произойдет. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства  "ТАСС".  Ранее иностранное  издание Africanews со ссылкой на международную неправительственную организацию "Врачи без границ" сообщило данные о том, что в провинции Северное Киву на востоке данной африканской страны ситуация с распространением заболевания вышла из-под контроля медиков. Согласно полученным статистическим данным, на Северное Киву приходится почти 40 процентов новых подтвержденных случаев заражения Эболой в ДР Конго.

Ее можно привезти, конечно же. Но распространение она у нас не получит, потому что, во-первых, выявим мы ее быстро и не дадим распространиться, а во-вторых, она не передается воздушно-капельным путем, как ковид.

Геннадий Онищенко, эксперт 

Геннадий Онищенко отметил, что текущая эпидемия Эболы менее активна по сравнению с той, что была в 2016 году. Он заметил, что десять лет назад от болезни умерли 40 тысяч человек, а сейчас только около восьми тысяч.

Онищенко назвал возраст, когда заканчивается молодость.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня

Теги: африка, вирус лихорадки эбола, геннадий онищенко, др конго
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Общество, Здоровье, Картина дня,

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