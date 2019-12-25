Попова рассказала, какими вакцинами Россия делится с Африкой

Глава Роспотребнадзора рассказала о помощи, которую страна предоставляет партнерам.

Наша страна делится с Африкой российскими вакцинами от холеры, желтой лихорадки, чумы и других опасных инфекций. Такими данными в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" поделилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница из профильного федерального ведомства уточнила, что подобные поставки осуществляются между странами постоянно в зависимости от тех инфекционных болезней, которые присутствуют на территории.

Если нужно, мы передаем вакцины. Все, что востребовано в зависимости от ситуации. Ситуации в разных странах разные, география нашего взаимодействия очень широкая, поэтому и такой широкий спектр средств диагностики, профилактики и лечения. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора пояснила, что таким образом африканские государства могут получить то, чего у них нет в постоянном использовании, если возникнет необходимость. Для примера, речь может идти о ПЦР-тестах. Также отдельное внимание уделено поставкам мобильных лабораторий для оперативного реагирования на эпидемиологические угрозы.

Попова: пик заболеваемости гриппом в России ожидается на Новый год.

Фото: Правительство России