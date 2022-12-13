Вышел трейлер сериала "Связь" с Венсаном Касселем и Евой Грин

Премьера проекта состоится 24 февраля.

Вышел трейлер нового сериала от американского стримингового сервиса Apple TV "Связь" с Венсаном Касселем и Евой Грин в главных ролях. Авторы заявляют проект как триллер. В центре сюжета будут политические интриги и шантаж, которые разыграются на любовной истории двух агентов, которым приходится вместе работать. Создатели поставили перед собой задачу исследовать влияние ошибок прошлого на будущее. В качестве режиссёра телевизионного шоу выступил Стивен Хопкинс, поставивший "Силу воли" и множество эпизодов "Обители лжи". Сценарий для сериала подготовила Виржини Брак ("Мегрэ", "Спираль"). "Связь" является первым мультиязычным сериалом Apple TV+. Официальный релиз запланирован на 24 февраля. Создатели подготовили для зрителей шесть эпизодов.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV