Игра выйдет в свет с 28 апреля.

IGN показал девять минут игрового процесса Star Wars Jedi: Survivor. Авторы популярного издания оценили обновленную механику сражений и исследование планеты Кобох, на которую будет вынужден отправиться главный герой "Звездных войн" по имени Кэл Кестис. Инсайдеры подчеркнули, что в перечне модернизаций зафиксировали ряд различных противников и населяющих планету существ. Они также прокомментировали особую "систему боевых стоек". За счет данного навыка персонаж может прямо на ходу изменить тип собственного светового меча. Напомним, что проект Star Wars Jedi: Survivor появится в продаже с 28 апреля. Игра будет доступна для игроков на персональных компьютерах, а также на консолях PS5 и Xbox Series X|S.

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Фото и видео: YouTube / IGN