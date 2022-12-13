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Sony показала трейлер мультфильма Resident Evil: Death Island

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Релиз анимированного сериала намечен на лето 2023 года.

Американская киностудия Sony показала трейлер мультфильма Resident Evil: Death Island. Анимационный ролик размещен на официальном YouTube-канале компании. Авторы уточняют, что проект станет продолжением истории, рассказанной в Resident Evil: Vendetta (2017). По сюжету главный герой должен будет спасти очередную цель. Однако в этом начинании ему помешает загадочная девушка. Параллельно в городе Сан-Франциско происходит массовое нашествие зомби, а все "нитки" приведут персонажей к тюрьме, расположенной на острове Алькатрас. Напомним, что весь мультфильм выполнен при помощи CG-технологии. Актеры анимировали своих персонажей на экране, используя при этом специальные датчики захвата движения и мимики. Официальная премьера Resident Evil: Death Island запланирована на лето 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / IGN

Теги: resident evil, sony, мультфильм, обитель зла, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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