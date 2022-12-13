Игроки получили ранний доступ к проекту.

IGN выпустил сравнение фильмов о Гарри Поттере и Hogwarts Legacy. Пользователи размещают в социальных сетях сравнения локаций. Авторы показывают как выглядят гостиные факультетов Школы магии и волшебства, а также Большой зал, поле для игры в квиддич, магазин палочек Олливандера, банк "Гринготтс", различные существа: драконы, тролли и гиппогрифы. Напомним, что официальный выход игры запланирован на 10 февраля. Пройти обучение в Хогвартсе можно будет как на персональном компьютере, так и на игровых консолей PS5 и Xbox Series X|S. Все клиенты, которые купили Deluxe-издание, смогут начать играть в новинку уже с 7 февраля.

Amazon показал трейлер сериала "Консультант" с Кристофом Вальцем в главной роли.

Фото и видео: YouTube / IGN