Amazon показал трейлер сериала "Консультант" с Кристофом Вальцем в главной роли

Проект создан по роману Бентли Литтла.

Американский стриминговый сервис Amazon показал трейлер нового сериала "Консультант" с Кристофом Вальцем в главной роли. Известно, что проект создавался на основе одноименного литературного произведения, романа за авторством Бентли Литтла. В сюжете рассказывается о работе одной из IT-компаний, которая занимается созданием компьютерных игр. Неожиданно там появляется бизнес-консультант, который начинает наводить свои порядки, придираясь к сотрудникам по поводу и без повода. Вскоре сотрудники догадываются, что на самом деле их начальник является психопатом. Однако к тому моменту он уже обладает деспотичной власью над трудовым коллективом. Авторы позиционируют сериал как черную комедию с элементами триллера. В шоу также снимались актеры Нэт Вулфф, Эйми Карреро, Бриттани О"Грейди, Слоан Эйвери, Майкл Чарльз Ваккаро.

Вышел трейлер байопика "Великан Джордж Форман".

Фото и видео: YouTube / Prime Video