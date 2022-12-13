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Amazon показал трейлер сериала "Консультант" с Кристофом Вальцем в главной роли

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Проект создан по роману Бентли Литтла.

Американский стриминговый сервис Amazon показал трейлер нового сериала "Консультант" с Кристофом Вальцем в главной роли. Известно, что проект создавался на основе одноименного литературного произведения, романа за авторством Бентли Литтла. В сюжете рассказывается о работе одной из IT-компаний, которая занимается созданием компьютерных игр. Неожиданно там появляется бизнес-консультант, который начинает наводить свои порядки, придираясь к сотрудникам по поводу и без повода. Вскоре сотрудники догадываются, что на самом деле их начальник является психопатом. Однако к тому моменту он уже обладает деспотичной власью над трудовым коллективом. Авторы позиционируют сериал как черную комедию с элементами триллера. В шоу также снимались актеры Нэт Вулфф, Эйми Карреро, Бриттани О"Грейди, Слоан Эйвери, Майкл Чарльз Ваккаро.

Вышел трейлер байопика "Великан Джордж Форман".

Фото и видео: YouTube / Prime Video

Теги: amazon, бентли литтл, консультант, кристоф вальц, сериал, трейлер, черная комедия, экранизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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