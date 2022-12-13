Вышел трейлер байопика "Великан Джордж Форман"

Sony Pictures представит картину 28 апреля.

Вышел трейлер нового байопика "Великан Джордж Форман" про старейшего чемпиона мира по боксу. Роли опубликовала в собственном YouTube-канале студия Sony Pictures. Главная роль в проекте досталась актеру Крису Дэвису. Создатели фильма проведут зрителей по наиболее значимым моментам из жизни именитого спортсмена, который после завершения профессиональной карьеры принял решение уйти в священнослужители. Режиссером картины выступил Джордж Тиллман — младший. В актерский состав также вошли Форест Уитакер, Джон Магаро, Жасмин Мэтьюз, Салливан Джонс, Соня Сон, Лара Грайс. Официальный релиз картины намечен на 28 апреля.

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Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment