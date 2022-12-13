Фильм выйдет в свет с 17 марта.

Вышел трейлер черной комедии с Джейн Фондой и Малкольмом Макдауэллом "Двигаясь вперед". Ролик презентован на YouTube-канале от Rotten Tomatoes Trailers. Известно, что режиссером проекта выступил Пол Вайц ("Моцарт в джунглях"), работа выполнено по его собственному сценарию. Он также значится среди продюсеров вместе со Стефани Мойрер, Бриттани Роуингс, Заком Шиллером и другими. В центре сюжета окажутся судьбы двух женщин по имени Клэр и Эвелин, роль которых отдана Джейн Фонде и Лили Томлин. Подругу намерены отмстить супругу их погибшей знакомой (роль мужа исполняет Малкольм Макдауэлл). Прямо во время похорон Кэр решает предупредить вдоаца о том, что он будет убит на ближайших выходных.Однако в день Х в жизни Клэр вновь появляется любовь ее жизни (Ричард Раундтри). Официальная премьера картины в широком прокате намечена на 17 марта.

Вышел трейлер ремейка фильма "Белые не умеют прыгать".

Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers