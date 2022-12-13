Hulu покажет премьеру фильма 19 мая.

Вышел трейлер ремейка фильма "Белые не умеют прыгать". Известно, что в прошлой версии картины главные роли исполняли актеры Уэсли Снайпс (известный по работам в фильмах ("Блэйд", "Разрушитель") и Вуди Харрельсон ("Иллюзия обмана", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"). Увидеть премьеру можно на американском онлайн-стиминговом сервисе Hulu с 19 мая. Проект станет обновлением истории, показанной миру еще в 1992 году. Оригинальная картина рассказывала о двух уличных баскетболистах и "кидалах". Авторы использовали стереотип о том, что белые люди плохо показывают себя в спортивных навыках, поэтому подталкивали оппонентов делать крупные ставки против них. Далее банда обыгрывала соперников.

В сеть утёк геймплей возможной ранней версии Dragon Age Dreadwolf.

Фото и видео: YouTube / 20th Century Studios