В сеть утёк геймплей возможной ранней версии Dragon Age Dreadwolf

Инсайдер показал устаревшую версию проекта, которая уже потеряла актуальность для авторов.

Во социальные сети попал возможный геймплей ранней альфа-версии компьютерной игры Dragon Age Dreadwolf. Видео размещено в качестве эксклюзивного материала от инсайдера и журналиста Тома Хендерсона, который также предоставил аудитории некоторую информацию о находящемся в разработке проекте. Специалист уточнил, что демонстрирует очень раннюю версию игры, которая стала неактуальной. В небольшом видео заметно, что авторы приняли решение отказаться от тактической паузы во время схватки с противниками. Все бои могут происходить в режиме реального времени, а по динамике и элементам игрового процесса схватка напомнила зрителям такие проекты как God of War (2018) или God of War: Ragnarok. Эксперты полагают, что управления компаньонами в игре не будет, но пока что официальных сведений об этом решении нет. Кроме битвы в видео не представлено никаких локаций. Вся схватка происходит на территории штата Серых стражей, в крепости Вейсхаупт.

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Фото и видео: Вконтакте / Игромания