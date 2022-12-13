Netflix выпустил трейлер третьего сезона сериала "Внешние отмели"

Премьера нового сезона шоу запланирована на 23 февраля.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер третьего сезона подросткового сериала "Внешние отмели" (Outer Banks). В проекте рассказывается о друзьях, которые принимают решение отправиться искать сокровища, которые остаются затерянными на 320-километровой полосе узких песчаных барьерных островов около побережья штата Северная Каролина. Проложение поисков приводит группу к давно затерянному городу из легенд. Официальная премьера проекта намечена на онлайн-ресурсе 23 февраля. В актерском составе участвуют Мэдисон Бэйли, Чарльз Истен, Дрю Старки, Руди Панкоу, Чейз Стоукс, Мэдлин Клайн.

Вышел трейлер комедии "Поехавшая" со звездой фильма "Нормальный только я".

Фото и видео: YouTube / Netflix

