Вышел трейлер комедии "Поехавшая" со звездой фильма "Нормальный только я"

В прокат картина выйдет 8 марта.

Вышел трейлер российской комедии "Поехавшая" со звездой фильма "Нормальный только я". Ролик появился на YouTube-канале компании Central Partnership. Известно, что основная роль в проекте досталась актрисе Ольге Лерман. Она исполнила героиню по имени Аня Самолина, которая неожиданно принимает решение кардинально изменить свою жизнь после череды преследовавших ее неудач. В результате девушка достает свой велосипед и вместе с таксой по кличке Капа отправляется в Магадан. В этом говоре она планирует увидеться с матерью, с которой е общалась 13 лет. Режиссером картины выступил Антон Маслов. Постановщик ранее работал над фильмом "Многоэтажка", а также сериалами "Вампиры средней полосы" и "Отель Элеон". Официальный релиз фильма "Поехавшая" запланирован на 8 марта.

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Фото и видео: YouTube / Central Partnership