Создатели Atomic Heart представили геймплейный трейлер игры об альтернативном СССР

Игра выйдет на консолях и PC 21 февраля.

Создатели компьютерной игры Atomic Heart представили геймплейный трейлер игры об альтернативном Советском Союзе. На официальном YouTube-канале проекта авторы поделились информацией о том, как можно использовать в боевых условиях такой навык как "Телекинез". Представители студии разработки Mundfish подготовили мини-мультфильм, который демонстрирует возможности персонажа. Также уточняется, что герой будет обладать таким высокотехнологичным устройством как Перчатка. Оно снабжено огромным диапазоном возможностей, помогающих как в исследовании мира, так и в сражении с противниками. "Телекинез" выглядит как поднятие врага в воздух, после чего он лишается возможности действовать. В качестве заключительного аккорда соперника можно швырнуть оземь или впечатать в стену. Ранее авторы уже познакомили будущих игроков с применением "Полимерной струи" и показали действие навыка "Стужа".

Разработчики Atomic Heart начали показ киножурнала, посвящённого навыкам.

Фото и видео: YouTube / Atomic Heart