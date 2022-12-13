Разработчики Atomic Heart начали показ киножурнала, посвящённого навыкам

В РФ доступны предказазы шутера от студии Mundfish.

Разработчики компьютерной игры Atomic Heart начали показ киножурнала, который посвящен боевым навыкам персонажей. В первом ролике создатели из студии Mundfish рассказали о такой сверхъестественной способности под названием "Стужа". На официальном YouTube-канале авторы уточнили, что трейлер выполнен в карикатурном, мультяшном стиле для того, чтобы напоминать советский проект. "Стужа" позволит героям получить определенную силу, с помощью которой он научится замораживать своих противников и замедлять течение времени. В кадре продемонстрирован пионер, который использует данный примем. Ему удается победить хулигана, которого изобразил катикатурный капиталист. На текущий момент в России уже стартовали предзаказы шутера Atomic Heart, который выйдет на игровых консолях PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X.

На TGA 2022 показали новый трейлер Atomic Heart под "Арлекино".

Фото и видео: YouTube / Atomic Heart