На TGA 2022 показали новый трейлер Atomic Heart под "Арлекино" Пугачёвой

Игра выйдет в свет 21 февраля 2023 года.

На торжественной церемонии вручения наград The Game Awards 2022 (TGA 2022) показали новый трейлер компьютерной игры Atomic Heart под композицию"Арлекино", исполненную Аллой Пугачёвой. Известно, что песня была обработана Миком Гордоном. Проект создается разработчиками из московской студии Mundfich. В кадре они продемонстрировали потенциальным пользователям бои с роботами, а также монстрами из полимерных материалов. Известно, что игра будет реализована для персональных компьютеров, а также консолей PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. Официальный релиз намечен на 21 февраля 2023 года.

Напомним, что события игры разворачиваются в альтернативном Советском Союзе, в котором технологии позволили создать компактные энергетические генераторы. В свою очередь эти инновации помогли людям создать роботов, что изменило ход войны в 1941 году. Сейчас же СССР считается одним из самых передовых государств мира. В конце 1950 годов искусственный интеллект вышел из-под контроля человека и решил захватить одно из предприятий с роботами. Для решения проблемы на место отправлен майор Нечаев (позывной П-3), которому придется разбираться в ситуации при помощи своих сверхспособностей.

Представлен новый трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League.

Фото и видео: YouTube / Focus Entertainment