Представлен новый трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League

Игра выйдет в свет в 2023 году.

На торжественном вручении наград The Game Awards 2022 создателями презентован новый трейлер компьютерной игры Suicide Squad: Kill the Justice League. В кадре авторы показали основных персонажей, которые входят в Отряд самоубийц, а также двух противоборствующих им персонажей - Флэша и Бэтмена. Известно, что озвучка последнего досталась актеру Кевину Контрю, который подарил персонажу голос с 1992 года. В ноябре 2022 года он скончался, но успел записать все реплики. Уточняется, что сюжет проекта расскажет пользователям игры о противостоянии Отряда и порабощенной Лиги Справедливости. Проходить игровую кампанию можно будет как в одиночку, так и в кооперативе с друзьями. Официальный релиз Suicide Squad: Kill the Justice League запланирован на 2023 год, но точная дата выхода игры пока что неизвестна. Она будет доступна пользователям как на персональных компьютерах, так и консолях PS5 и Xbox Series X/S.

Фото и видео: YouTube / GamersPrey