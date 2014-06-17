Анонсирована Death Stranding 2. Игра разрабатывается для PlayStation 5

Даты выхода релиза игры все еще нет.

Актеры Норман Ридус и Леа Сейду представлены в дебютном трейлере компьютерной игры Death Stranding 2. Создатели презентовали зрителям полноценный сиквел проекта на мероприятии The Game Awards. В продолжении известно, что персонажа Сейду будут атаковать неизвестные противника, а Сэма Бриджеса ждёт очередное большое путешествие. На текущий момент официальной даты выхода постапокалиптического экшена в свет нет. Ранее Хидео Кодзима делался в социальных сетях небольшими тизерами, которые в итоге привели разработчиков к анонсу DS2. В кадре гецмеры увидели Фрэджайл и поседевшим Сэмом Портером Бриджесом. Уточняется, что кинематографичные кадры записывались непосредственно на PlayStation 5. В качестве музыкального сопровождения авторы задействовали обновленную тема BB 2022 года в исполнении Людвига Форсселла и Троя Бейкера.

Журналистам понравился первый акт Diablo IV.

Фото и видео: YouTube / GamersPrey