Игра выйдет в свет только в 2023 году.

Журналистам понравился первый акт Diablo IV. Об этом критики рассказали после снятия запрета на публикацию предварительных обзоров на компьютерную игру, которую выпустит студия-разработчик Blizzard Entertainment. Прессе предоставили эксклюзивный доступ к сборке проекта. За неделю представители СМИ тестировали продукт смогли увидеть пролог игры, а также первое действия с тремя разными классами до 25-го уровня. Далее пользователи не могли получить опыт, так как эта опция была отключена. Официальный релиз проекта намечен на 2023 год. Выносить окончательный вердикт для Diablo IV по нескольким часам игры критики не стали. Известно, что многие журналисты смогли играть от 4 до 12 часов. Они отметили, что новинка оставила положительные эмоции и впечатления от прохождения, по сравнению с ARPG текущего поколения. С самого начала игрок может принимать участие во множестве действий, таких как следование кампании, прохождение подземелий, выполнение побочных квестов, сборе материалов и выращивание золота.

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Фото и видео: YouTube / IGN