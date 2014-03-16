Netflix представил трейлер детектива "Всевидящее око" с Кристианом Бэйлом

Мировая премьера фильма состоится 6 января 2023 года.

Netflix представил первый трейлер детектива "Всевидящее око" режиссера Скотта купера.

Сюжет расскажет о серии убийств в Военной академии США в Вест-Пойинте в 1830-х годах. В центре истории окажется детектив Огастус Лэндор, который возьмется за расследование этого дела. Ему будет помогать молодой кадет Эдгар Аллан По.

Главные роли сыграли Кристиан Бэйл и Гарри Меллинг. Также в фильме снялись Джиллиан Андерсон, Тоби Джонс и Роберт Дюваль. Мировая премьера "Всевидящего око" состоится 6 января 2023 года.

Ранее Netflix показал первый трейлер шпионского сериала "Госизмена" с Чарли Коксом.

Видео: YouTube / Netflix