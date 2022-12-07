Премьера шоу назначена на 26 декабря.

Американский стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер шпионского сериала "Госизмена" с Чарли Коксом в главной роли. Телевизионный проект выйдет на экраны зрителей с 26 декабря 2022 года. Известно, что над сценарием шоу работал Мэтт Чарман, который получил номинацию к картине "Шпионский мост" (Bridge of Spies). В основе истории окажется успешный агент из MI6 по имени Адам Лоуренс, которого неожиданно настигает прошлое в виде русской шпионки Кары. С девушкой его ранее связывали романтические отношения. Об этом неожиданно узнает жена Лоуренса — Мэдди. Это событие дает виток проблеме, в которой каждая из сторон пытается ликвидировать другую. В сериале также задействованы Ольга Куриленко ("Семь психопатов"), Трэйси Айфичор ("Доктор Кто"), Уна Чаплин ("Дальняя дорога") и Киаран Хайндс ("Гамлет: Камбербэтч").

Вышел трейлер экранизации "Тонкого искусства пофигизма".

Фото и видео: YouTube / Netflix