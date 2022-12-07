Вышел трейлер экранизации "Тонкого искусства пофигизма"

Документалка выйдет в свет в 2023 году.

Книжный бестселлер от Марка Мэнсона "Тонкое искусство пофигизма" экранизировали. Создатели опубликовали трейлер документального фильма, выпущенного по мотивам книги. В анонсе проекте говорится о том, что презентуют историю человеческого путешествия, которое направлено на поиски счастья. Авторы надеются, что картина позволит зрителям найти для себя важные вещи: самостоятельно избавиться от тревог или придавать значение несущественным вопросам: деньгам, внешнему виду или имуществу.

В этой полнометражной документальной адаптации мы перенесем эту невероятно успешную книгу на экран и превратим ее в увлекательное, заставляющее задуматься и развлекающее путешествие по современной жизни. описание ролика

Известно, что писатель Марк Мэнсон сыграл главную роль в документальном фильме. Режиссером экранизации выступил Нэтан Прайс. "Тонкое искусство пофигизма" планирует выйти на большие экраны в 2023 году. Одноименная книга была опубликована еще в 2016 году. Она стала международным бестселлером с тиражом более 15 миллионов экземпляров.

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Фото и видео: Rotten Tomatoes Trailers