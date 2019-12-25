Джонни Депп сыграет главную роль в новой экранизации "Мастера и Маргариты"

Отмечается, что это будет первая в истории англоязычная экранизация романа.

Американский актер Джонни Депп сыграет главную роль в новой экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, 62-летний артист также выступит в качестве кинопродюсера картины. Отмечается, что это будет первая в истории англоязычная экранизация "Мастера и Маргариты". Картину анонсировали на международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии. У фильма пока нет режиссера. Работа над ним стартует в конце 2026 года.

Напомним, что роман "Мастер и Маргарита" неоднократно экранизировали в России. Последний фильм по книге, снятый режиссером Михаилом Локшиным, вышел в январе 2024 года.

