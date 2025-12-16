АвтоВАЗ пригрозил петербургскому дилеру отзывом лицензии из-за нарушений

Компания проводит проверку после появления видео с Lada Largus 2023 года выпуска, которую продавали как новую, хотя авто имело следы серьёзного ремонта. Дилеру грозят строгие меры.

АвтоВАЗ пообещал применить максимально строгие меры воздействия к одному из дилерских центров Петербурга вплоть до отзыва лицензии. Как пишут "Известия", поводом для проверки стало видео, опубликованное клиентом центра. На кадрах запечатлена Lada Largus со следами серьёзного ремонта, при этом менеджер убеждал покупателя, что автомобиль 2023 года выпуска является новым и небитым.

В АвтоВАЗе заявили, что после завершения проверки к дилеру применят санкции как в финансовом, так и в юридическом аспекте. Позже выяснилось, что спорную машину уже продали, хотя незадолго до этого она якобы была доступна по акции. После этого сотрудники центра перестали выходить на связь.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

Фото: Magnific