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Министр обороны Британии Хили подал в отставку
Сегодня, 14:57
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Министр обороны Британии Хили подал в отставку

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Хили неоднократно грозился отправить британские войска в зону СВО и развязать войну с Россией.

Глава Минобороны Британии Джон Хили принял решение уйти в отставку. Об министр сообщил в соцсети X.

В своем письме, адресованному премьер-министру Киру Стармеру, Хили пишет, что за два года лейбористскому правительству удалось "утвердить Великобританию в качестве ведущего представителя Европы в НАТО". Кроме того, рост инвестиций в оборону вырос до 2,5% ВВП. Однако новая эра в обороне требует дальнейших вложений.

В связи с этим, министерство обороны подготовило План инвестиций в оборону, который позволил бы справиться с растущим потребностями обороны и увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году.

В итоге, министерство финансов Великобритании не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты. Таким образом, причиной отставки Джона Хили стало отсутствие обещанных инвестиций в оборонные проекты.

Ранее Глава МО Британии заявил о желании похитить Путина.

Фото: Magnific

 

Теги: минобороны британии, оставка министра
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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