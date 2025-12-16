Министр обороны Британии Хили подал в отставку

Глава Минобороны Британии Джон Хили принял решение уйти в отставку. Об министр сообщил в соцсети X.
В своем письме, адресованному премьер-министру Киру Стармеру, Хили пишет, что за два года лейбористскому правительству удалось "утвердить Великобританию в качестве ведущего представителя Европы в НАТО". Кроме того, рост инвестиций в оборону вырос до 2,5% ВВП. Однако новая эра в обороне требует дальнейших вложений.
В связи с этим, министерство обороны подготовило План инвестиций в оборону, который позволил бы справиться с растущим потребностями обороны и увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году.
В итоге, министерство финансов Великобритании не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты. Таким образом, причиной отставки Джона Хили стало отсутствие обещанных инвестиций в оборонные проекты.
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Фото: Magnific
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