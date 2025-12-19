Джон Хили раскрыл подробности своего рабочего визита в Львовскую область.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил через пресс-службу военного ведомства Соединенного королевства о том, что лично находился в рабочей поездке во Львовской области, когда Россия наносила по украинской территории удары комплексом средней дальности "Орешник".

Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги рядом со Львовом в ходе нашего путешествия в Киев. Это был серьезный моментю Джон Хили, министр по обороне Великобритании

Напомним, что 9 января российское министерство по обороне сообщило общественности об ударе "Орешником" по критически важным объектам киевского режима, размещенным на территории Львовской области. В том числе речь шла о производстве беспилотников и энергетической инфраструктуре страны. Такой ракетный удар стал ответной реакцией на атаку резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области со стороны ВСУ. В военном ведомстве ранее говорили, что противник использовал для нападения на регион дроны именно львовского производства.

Глава МО Британии заявил о желании похитить Путина.

Фото: YouTube / UATV English