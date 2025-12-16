Минобороны Соединенного королевства сообщило том, что на яхте у территориальных вод Британии никто не пострадал.

Министерство по обороне Великобритании расследует сообщения о том, что российский фрегат "Адмирал Григорович" якобы произвел предупредительные выстрелы в проливе Ла-Манш. Соответствующими сведениями поделились местные журналисты из издания BBC. В СМИ уточнили, что инцидент зафиксирован 16 июня примерно в 20 морских милях (37 километров) в южном направлении от острова Уайт, за пределами территориальных вод Соединенного королевства. Утверждается, что предупредительная стрельба произошла 500 ярдах (460 метров) от зарегистрированной в Великобритании яхты. Название судна не раскрывается. Однако известно, что на борту нет пострадавших.

Мы расследуем сообщения об инциденте в проливе Ла-Манш. источник вещательной корпорации

Пресса сообщила о том, что в момент инцидента российский фрегат сопровождал патрульный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Mersey. В настоящее время британские военнослужащие не связывают произошедшее с операцией по захвату в проливе Ла-Манш танкера Smyrtos, который якобы относится к "теневому флоту" России. Позднее источник телеканала Sky News в профильном военном ведомстве сообщил, что российский военный корабль мог произвести несколько выстрелов для того, чтобы предупредить оппонентов о возможном столкновении. Экипаж подал яхте сигнал, но судно не изменило курса.

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