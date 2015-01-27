Paramount предложила купить Warner Bros. за $108 млрд

Предложении студии оценивается на 18 млрд долларов выше, чем у стримингового сервиса Netflix.

Американский медиахолдинг Paramount предложил купить компанию Warner Bros. Discovery за 108 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что предложение Paramount оценивается на 18 млрд долларов выше, чем у стримингового сервиса Netflix, который ранее анонсировал сделку о приобретении Warner Bros. Discovery. В СМИ сообщалось, что по итогам сделки к Netflix перейдет весь каталог фильмов и сериалов студии, в том числе проекты стриминга HBO.

В пресс-службе Paramount отметили, что их предложение распространяется на весь бизнес Warner Bros. Discovery, включая подразделение Global Networks, объединяющее телевизионные и развлекательные активы. Также студия считает, что этот вариант является "лучшей альтернативой" на фоне заявки Netflix.

Фото: pxhere.com