Вышел новый геймплейный трейлер приквела культового шутера Project IGI

Дата релиза игры неизвестна.

Вышел новый геймплейный трейлер приквела культовой игры-шутера Project IGI. Проект получил название I"m Going In. В ролике разработчики выразили благодарность своим поколонникам за теплый прием прошлого видео. Известно, что события игры развернутся на этот раз в 1980 году. Пользователям придется примерить на себя роль бывшего солдата спецназа по имени Майкл Кинг. Его завербовали сотрудники MI6 для тайных глобальных миссий, направленных на предотвращение мировой войны. Стоит уточнить, что первые две части серии вышли в начале нулевых годов XX века. Критики встретили обе игры без особого энтузиазма, но в геймерской среде эти проекты считаются культовыми. Создавшая проекты студия Innerloop Studios вскоре закрылась, поэтому над IGI : Origins трудится Antimatter Games, создавшая Rising Storm 2: Vietnam. В настоящее время шутера пока что нет официальной даты выхода, но известно, что его разрабатывают как для игровых консолей, так и персональных компьютеров.

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Фото и видео: YouTube / AntiMatter Games