Вышел трейлер фильма "Три мушкетера" с Евой Грин и Венсаном Касселем

Фильм выйдет в прокат в двух частях.

Компания Pathe представила трейлер фильма "Три мушкетера", основанного на известной книге писателя Александра Дюма. Режиссером ленты выступил Мартен Бурбулон.

История о Д"Артаньяне и трех мушкетерах выйдет в двух частях. События фильма развернутся во Франции, которая окажется разделенной религиозными войнами и угрозой британского вторжения.

В главных ролях сыграли Ева Грин. Венсан Кассель, Луи Гаррель и другие. Премьера первой части состоится 5 апреля 2023 года.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер фантастического фильма "Микки 17" с Робертом Паттинсоном. Видео: YouTube / Pathe