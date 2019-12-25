Офицера НАТО наказали за роман с уроженкой СССР

Испанского офицера НАТО лишили доступа к секретным документам Североатлантического альянса. Причиной стал роман с уроженкой СССР Яниной Уайт, сообщило издание The Telegraph.
По данным газеты, испанец познакомился с женщиной в приложении Tinder, когда служил в штаб-квартире военно-морского командования союзников (MARCOM). Военный следил за российскими подводными лодками, военными кораблями и нефтяными танкерами в водах английского Нортвуда.
Янина Уайт оказалась гражданкой Великобритании и Польши. Однако выяснилось, что родом она из бывшего СССР. Из какой именно республики в статье не уточнялось. В декабре 2024 года военный вместе с Уайт вместе побывали рождественскую вечеринку на базе, а затем они вместе приехали в штаб НАТО по вопросам морской боевой готовности в Португалии.
В конце концов MARCOM выяснила прошлое спутницы офицера и стала подозревать, что она - шпион. У испанца отобрали пропуск на базу Нортвуд и запретил вход на территорию после "35 лет образцовой и безупречной службы". Сейчас сотрудники разведки проводят расследование.
Ранее мы сообщали, что НАТО провел масштабные военные учения в граничащих с Россией странах.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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