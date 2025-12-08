ТНТ представил трейлер музыкальной комедии "Королёк моей любви", снятой в Индии

Главный герой — полицейский Рамаш, которого играет Демис Карибидис.

ТНТ опубликовал трейлер музыкальной комедии "Королёк моей любви" — крупного международного проекта, который полностью снимали в Индии. Картина объединяет болливудский размах, музыкальные сцены и знакомый российскому зрителю комедийный тон. Появление первых материалов совпало с ростом интереса к культурным инициативам между Россией и Индией.

События фильма разворачиваются во вымышленном восточном мире Хурмада. Главный герой — полицейский Рамаш, которого играет Демис Карибидис. Его соперник — преступник Шамар в исполнении Михаила Галустяна. В ходе противостояния герои узнают, что являются братьями, разлучёнными в детстве, и оказываются вовлечены в историю со старой семейной тайной и влиятельным правителем города Сандурлаем.

Хурмада — вымышленная вселенная, но для того, чтобы она стала живой, нам нужна была настоящая Индия: её свет, фактура, ритм и эмоциональная насыщенность. Мы работали в плотной связке с индийскими коллегами, и этот творческий диалог стал огромной ценностью для фильма. Их энергия и профессиональная скорость сочетались с нашим юмором и драматургией, и в результате родился мир, в который веришь с первого кадра. Сегодня такие международные проекты становятся естественной частью сотрудничества между нашими странами, и "Королёк моей любви" — яркий пример того, как культура может объединять. Лика Бланк, продюсер фильма

Проект стал одним из самых масштабных интернациональных фильмов последних лет: в съёмочной группе работали специалисты из России, Индии, Китая, Колумбии и США. Съёмки прошли в трёх индийских городах — Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре. В фильме много музыкальных номеров, массовых сцен и характерной восточной эстетики, которую создатели соединяют с российским юмором.

Россия и Индия десятилетиями развивают устойчивые партнёрские отношения, и культура всегда была важной частью этого диалога. Мы в "Газпром-Медиа" работаем на опережение: ещё до того, как внимание к российско-индийскому сотрудничеству стало глобальным трендом, мы уже создавали в Индии большое кино вместе с международной командой. "Королёк моей любви" показывает, как органично могут соединяться творческие традиции двух стран — болливудская эмоциональность, российский юмор и масштабный визуальный язык. Мы уверены, что этот фильм станет одной из самых ярких историй года. Тина Канделаки, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга", директор телеканала ТНТ

Автором идеи и сценария выступил Демис Карибидис. Режиссёр — Марюс Вайсберг, оператор — Денис Аларкон Рамирес. В картине снялись российские и индийские актёры, среди них Адила Рагимова, Альбина Кабалина, Сергей Рост, Людмила Артемьева и Артур Ваха. Производством занимались ТНТ и "МайВэйСтудия" при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор — "Централ Партнершип".

Фото и видео: предоставлены ТНТ