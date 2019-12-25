Пропавшего при спасении девочки мужчину посмертно наградят в Якутии

Госнаграду получит якутянин Денис Кинкалак, погибший при спасении ребенка.

Якутянин Денис Кинкалак спас тонувшую во Владивостоке девочку, но погиб сам. Его представят к государственной награде России, сообщил в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Также якутские власти окажут всю необходимую помощь семье мужчины. Николаев распорядился оказать родным героя необходимую поддержку.

Трагедия произошла несколько дней назад во Владивостоке, куда 27-летний Кинкалак приехал туда из Якутии. Мужчина гулял с друзьями по городу и услышал, как женщина просит вытащить ее ребенка из моря. Молодой человек бросился в воду и успел спасти девочку.

Однако после этого Кинкалак стал кричать, что у него закончились силы. Он пытался лечь на воду, чтобы попытаться их сохранить. Пока товарищи звали подмогу и звонили спасателем, морское течение унесло якутянина.

Ранее мы сообщали, что спасший мальчика в Петербурге получит премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.

Фото: сайт правительства Республики Саха (Якутия)