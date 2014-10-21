В Ростове наградят студента за спасение девочки после атаки ВСУ

Молодой человек оказал ребенку первую помощь и помог в ее транспортировке в больницу.

В Ростовской области к награде представят студента пятого курса РостГМУ Леонида Липовича, который оказал первую помощь пострадавшей девочке после атаки на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Во время вражеского обстрела 29 августа будущий врач оказался рядом с пострадавшей семьей. Он сразу же стал помогать девочке на месте, а затем содействовал ее транспортировке в больницу. После госпитализации пострадавшая находилась в тяжелом состоянии, ей потребовалась срочная операция.

Как отметил Слюсарь, благодаря грамотным и оперативным действиям студента удалось спасти жизнь девочке. Глава региона поручил представить юношу к региональной награде. В следствие украинской атаки в тот день в Ростовской области пострадали 11 человек.

Ранее мы сообщали, что российский боец закрыл собой 11-летнего мальчика, в которого летел украинский дрон.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)