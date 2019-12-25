Хоценко: в результате атаки дронов на Омскую область пострадал один человек

Глава региона рассказал о том, что пациенту оказывается необходимая медпомощь.

При атаке беспилотников от Вооруженных сил Украины на территорию Омской области за 11 ноября пострадал один человек. Соответствующей информацией через социальные сети поделился местный губернатор Виталий Хоценко. Российский чиновник пояснил, что в настоящее время состояние пациента оценивается врачами как удовлетворительное.

В результате вчерашней атаки на наш регион пострадал один человек. По оценке врачей, его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Виталий Хоценко, губернатор Омской области

Напомним, что беспилотная опасность вводилась в Омской области 11 ноября около 16 часов вечера по местному времени (в 13 часов дня по московскому времени). Отмена произошла практически в полночь. На тот момент Виталий Хоценко сообщил, что силы противовоздушной обороны сбивали вражеские БПЛА, а на местах падения обломков работали оперативные службы. В городе властями были отменены все массовые культурные и спортивные мероприятия, включая открытие театрального фестиваля "Достоевский. Омск" и соревнования первого дня этапа юниорского гран-при России по фигурному катанию.

ВСУ нанесли удар по гуманитарному конвою из Омской области, погибли три человека.

Фото: Telegram / Хоценко о важном