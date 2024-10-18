Названа причина смерти народной артистки Валентины Талызиной

Актриса дебютировала в кино в 1963 году в фильме "Человек, который сомневается".

Близкий друг легендарной актрисы театра и кино Владек Дарман назвал причину смерти Валентины Талызиной. Как пишет РИА Новости, причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь. Напомним, народная артистка скончалась 21 июня на 91-м году жизни.

Валентина Талызина оставила яркий след в истории российского искусства. Родившись в Омске 22 января 1935 года, она окончила ГИТИС в 1958 году и сразу вошла в труппу Театра Моссовета, где служила всю жизнь. За свою карьеру актриса сыграла более 130 ролей в кино и театре, став народной артисткой РСФСР в 1985 году.

Зрители запомнят её по культовым ролям в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!", "Зигзаге удачи", "Стариках-разбойниках", а также как голос мамы Дяди Фёдора в "Простоквашино". До последнего она была вместе со своими зрителями. В январе 2025 года, отмечая 90-летний юбилей, Талызина продолжала выходить на сцену, демонстрируя преданность профессии.

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Фото: ВКонтакте / "Театр Моссовета" (Е. Лапина)