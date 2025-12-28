В Костроме умерла студентка во время соревнований по волейболу
В Костромском государственном университете семье погибшей окажут всю необходимую помощь.

В Костроме скончалась студентка первого курса во время соревнований по волейболу. Прощание с Викторией Вороновой пройдет сегодня. Трагедия произошла 17 апреля в Костромском государственном университете. Погибшая училась на юридическом направлении. Об этом сообщили во ВКонтакте в официальной группе учебного заведения.

Сегодня в 16:00 прощание с Викторией Вороновой пройдет адресу: проспект Мира, дом 114. Девушку похоронят в Угличе 21 апреля. Университет оказывает помощь и поддержку семье, руководство остается на связи. Костромской университет выразил глубокие соболезнования родным погибшей. Ее вспоминают как активную и талантливую студентку.

Студенческое сообщество КГУ потрясено трагическим событием, которое произошло 17 апреля в нашем университете: скоропостижно скончалась первокурсница Юридического института им. Ю. П. Новицкого Виктория Воронова.

Сообщает руководство Костромского государственного университета

Обстоятельства трагедии выясняются, вуз содействует следствию. Прокуратура проверит исполнение законодательства и оценит своевременность оказания медпомощи студентке.

