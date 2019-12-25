Беглов выразил соболезнования Басилашвили после смерти его супруги

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился с соболезнованиями к народному артисту СССР Олегу Басилашвили. Причиной послужила кончина супруги артиста, телеведущей Галины Мшанской. Информацию распространила пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил, что в связи с этой тяжелой утратой он выражает глубокие соболезнования самому Олегу Басилашвили и всем членам его семьи. Он подчеркнул, что для многих телезрителей Галина Мшанская стала проводником в мир высокого искусства, а ее работы отличал безупречный стиль, свойственный Петербургу.

Александр Беглов пожелал родным душевных сил в переживании горя и добавил, что светлая память о Галине Мшанской навсегда останется в истории города.

