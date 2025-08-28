Ушел из жизни режиссер-документалист Евгений Захаров в Петербурге

В Петербурге скоропостижно скончался журналист и режиссер работавший с Познером и Libération.

На 63-м году жизни скоропостижно скончался петербургский журналист, режиссер-документалист и общественный деятель Евгений Захаров. Как стало известно на следующий день, смерть наступила после двух перенесенных операций. Прощание с мастером документального кино состоится на кладбище в Мартышкино, а отпевание пройдет в соборе Архангела Михаила в Ломоносове. Об этом пишет: "Фонтанка".

Евгений Захаров оставил заметный след в отечественной и зарубежной журналистике. В его послужном списке значится работа во Франции, где он трудился в русском отделе парижской редакции влиятельной газеты Libération. Вернувшись на родину, режиссер сотрудничал с издательским домом "Шанс", а также входил в творческую группу масштабного телемарафона "Время жить!", который вел легендарный тележурналист Владимир Познер.

В 1990 году Захаров стал членом Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области. Стремясь к творческой независимости, он основал собственную негосударственную студию документального кино под названием OK&NO, где воплощал в жизнь нестандартные авторские проекты. В последние годы жизни Евгений Захаров активно занимался общественной деятельностью, оставаясь заметной фигурой в культурной жизни Северной столицы.

Фото: pxhere